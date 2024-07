Remco Evenepoel verklapt nog een 'geheim wapen' van Wout van Aert: "Euh... ja"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert denkt eraan om een vol voorwiel te gebruiken tijdens de olympische tijdrit in Parijs. Maar de Belgen gaan zaterdag ook een monsterverzet gebruiken.

Het parcours van de olympische tijdrit in Parijs is 32,4 kilometer lang en telt 125 hoogtemeters. Er zijn ook maar zo'n 13 bochten, waarvan er een paar aan volle snelheid genomen kunnen worden. De snelheid zal dus hoog liggen.

Van Aert overweegt daarom om met een vol voorwiel te rijden, want dat zorgt voor nog meer snelheid. Hij moet wel rekening houden met de wind, want zijn fiets zal veel moeilijker onder controle te houden zijn.

Van Aert, Ganna en Tarling met monsterverzet

De grote kanonnen gaan in Parijs ook aan de start staan met een reuzenverzet. Joshua Tarling en Filippo Ganna, de twee grote concurrenten van Remco Evenepoel, zullen met een voorblad van 68 tanden gebruiken.

"Maar ze zijn niet alleen, hoor!", citeert VTM Nieuws Evenepoel al lachend terwijl hij naar Van Aert keek. "Euh... ja, ik ook. Ik zal jullie zaterdagavond vertellen of ik dat leuk vond of niet", antwoordde Van Aert.

Het voorblad wordt bij een tijdrit steeds groter, maar 68 is toch het maximum. Een 70 is namelijk onmogelijk. "Want dan raak je de grond als je een bocht naar rechts neemt", zei Evenepoel. Zelf houdt hij het op een kleinere 64.