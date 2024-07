Renaat Schotte ziet hét voordeel voor de Belgen op de Olympische Spelen

De Olympische Spelen gaan bijna officieel beginnen. En dus is het de vraag wat de Belgen kunnen. Ook in het wielrennen, te beginnen met de tijdrit. Maar ook de wegrit in Parijs zou wel eens heel leuk kunnen worden.

De Belgen hebben een bijzonder sterk team en eigenlijk kunnen alle vier de Belgen de koers in principe zelfs winnen. Renaat Schotte hoopt als commentator vurig dat hij opnieuw een nieuwe Olympisch kampioen kan leren kennen.

De concurrenten waren voor hem vooraf Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Die eerste komt uiteindelijk niet aan de start, waardoor er toch alweer één topper minder aan de start staat van de Olympische wegrit.

© photonews

"Van der Poel is tijdens de Tour de France alleen maar met de Olympische Spelen bezig geweest", aldus Renaat Schotte bij Sporza Daily. "De wedstrijd was eigenlijk op het lijf van Pogacar geschreven, want iedereen moet zijn plan trekken."

Koers moet altijd gereden worden

"In een eendagskoers zijn er altijd andere factoren die meespelen. Wout van Aert en Remco Evenepoel kunnen ook tactisch rijden. Het is de factor waar niemand controle op heeft, in een heel klein peloton is dat niet makkelijk."

"De puzzel moet passen. Leg die puzzel maar eens. De Belgen hebben als voordeel dat ze er minstens drie hebben die de puzzel kunnen leggen. Wij hebben drie afwerkers. Het kan ook ons nadeel worden, maar de koers moet altijd gereden worden."