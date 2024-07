Na de kritiek van Wout van Aert en Remco Evenepoel: ook Tom Pidcock heeft een reden om uit te halen

Er komt nogal wat kritiek op de Olympische Spelen. Wout van Aert en Remco Evenepoel hadden zich al druk gemaakt over de staat van het wegdek voor de olympische tijdrit. Ook bij een andere wielerdiscipline vallen er wel wat zaken aan te merken.

Tom Pidcock is in Parijs om te proberen zijn olympische titel in het mountainbiken te verlengen. Cycling Weekly was op zijn persconferentie en kon daar horen dat de Brit niet te spreken is over het mountainbikeparcours dat is uitgetekend. Hij noemt het zelfs 'niet echt mountainbiken'. Een probleem voor een mountainbikerace.

"Het is flauw. Ik denk dat ze een betere job hadden kunnen doen om er een echt mountainbikeparcours van te maken", doet Pidcock zijn mening onomwonden uit de doeken. Hij zal het er toch mee moeten doen, er valt weinig tegen te beginnen. "Het is niet het beste parcours ter wereld, maar het is voor iedereen hetzelfde."

Pidcock mist de charme van de sport

Pidcock vindt het we jammer dat de charme van het mountainbike niet te bespeuren is, uitgerekend op de Olympische Spelen in Parijs. "We houden van het mountainbike vanwege dat wat ons doet genieten. Vanwege de parcoursen die je kunt rijden, de plekken waar je naartoe kunt." Het decor zal wel nog tot de verbeelding spreken.

Het is bij het parcours dat op de Spelen het schoentje wringt. "Gewoon gravelen over een leuke heuvel, dat is niet echt mountainbiken." Gravelracen is tot dusver toch nog geen olympische sport, voor zover we weten. Ook bij enkele vrouwelijke deelnemers als Evie Richards en Puck Pieterse was al een gelijkaardig geluid te horen.

Pidcock moet Van der Poel niet vrezen

Of het parcours hem nu aan staat of niet, Pidcock zal in elk geval voor een nieuwe olympische titel gaan. Hij hoeft bijvoorbeeld een Van der Poel niet te vrezen, want die rijdt enkel de wegrit.