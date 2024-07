Potentiële keuze van Wout van Aert verbaast Greg Van Avermaet enorm: "Het is iets speciaals, hé"

Wout van Aert verbaast met een potentiële keuze die er zit aan te komen. Greg Van Avermaet had zich hier alleszins niet aan verwacht.

Van Aert presenteerde zich bij de verkenning van de olympische tijdrit met twee volle wielen. Hij zou ook in de tijdrit hier beroep op doen. "Of mij dat verbaast? Toch wel. Ik ken het parcours natuurlijk niet, de ondergrond in Parijs is niet altijd perfect. De wind speelt toch enorm in op twee vollen wielen", zegt Van Avermaet in Paris by night.

"Veel wind zou er niet staan. Het is toch iets speciaals, hé. Het is uitvoerig getest. Het is een groot risico om dit net op de Spelen een eerste keer te doen." Gaat Van Aert de tijdrit effectief met twee volle wielen rijden? Van Avermaet houdt een slag om de arm. "Er een keer mee testen betekent nog niet dat je er mee gaat koersen."

Van Avermaet hoopt op zelfde omstandigheden

Dat Van Aert eraan denkt, moet toch willen zeggen dat hij er denkt voordeel uit te halen. "Het geeft enorm veel winst blijkbaar. Misschien is het idee om deze tijdrit vol risico aan te pakken. Ze voorspellen slecht weer. Ik hoop dat iederen in ongeveer dezelfde omstandigheden rijdt en dat regen en wind de uitslag niet te veel beïnvloeden."

De kansen op een sterk Belgisch resultaat zijn wel aanwezig. "We hebben twee kanshebbers, vooral Remco Evenepoel is dat. Ook Wout moet je zeker niet onderschatten. Hij is groeiende. Als je na een grote ronde een paar dagen kunt herstellen, kan je soms heel sterk uit de hoek komen." Op zo'n scenario is het hopen.

Van Aert rekent op geheim wapen

De laatste tijdritten van Wout van Aert zijn weinig hoopgevend, maar wie weet rendeert zijn geheim wapen wel enorm.