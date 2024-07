Houden de Nederlanders ruzie weg? Back-up van Van der Poel wil ook zelf winnen: "Samen met Mathieu in de finale"

Mathieu van der Poel leeft nu al een hele tijd toe naar een groot doel. Er is ook een back-up voor hem als kopman en dat is Dylan van Baarle. Ook die vertrekt met het idee om zelf te kunnen winnen.

Dat heeft Van Baarle, die door een blessure een streep moest trekken door de Tour de France, verklaard in de podcast In Koers. "Dat het peloton zo klein is, maakt het heel speciaal dat je er deel van uitmaakt", blikt onze noorderbuur vooruit naar de wegrit. "Hopelijk kan ik meer de sfeer proeven, omdat het nu Spelen zonder Covid zijn."

Oranje mag amper drie renners meenemen naar de olympische wegrit. Van der Poel is de logische kopman, maar Van Baarle lijkt toch niet zo ver onder hem te staan. "Ik voel me op training in ieder geval goed. Ik ben lang op hoogte geweest en heb me goed verzorgd. Ik verwacht er wel veel van. In de sprint hoef ik het niet te doen."

Van Baarle wil met kaarten kunnen spelen

Dan gaat het toch over de aanpak die tot een overwinning voor zichzelf kan leiden. "Daar moeten we het met de ploeg nog over hebben. Ik hoop dat ik een rol kan spelen in de finale en daar samen met Mathieu kan zitten. Dan kunnen we met onze kaarten spelen." Zo denkt Van Baarle dat Nederland het meest voordeel kan halen.

De concurrentie is natuurlijk niet min. "De Belgen hebben een heel sterk blok, de Denen ook. Het ligt eraan hoe Pedersen van zijn blessures hersteld is. Ik denk ook aan Laporte, Alaphilippe. Het zullen vooral de klassieke jongens zijn." In de eigen rangen heeft Nederland met Van der Poel uiteraard dé klassieke renner bij uitstek.

Van der Poel en Van Baarle moeten alles doorpraten

Ze zullen dus toch alles goed moeten doorpraten om er voor te zorgen dat ze in de eerste plaats elkaar niet in de weg rijden. Voor Van Baarle zou het een ongeziene stunt zijn om in zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Dauphiné meteen te winnen. Bij Van der Poel zou het als een herhaling van het WK van vorig jaar gezien worden.