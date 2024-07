Ouders van Remco Evenepoel hebben duidelijke boodschap voor zijn criticasters na gouden medaille

Met een gouden medaille op de olympische tijdrit heeft Remco Evenepoel zijn unieke reeks in het tijdrijden compleet gemaakt. Zijn ouders waren erbij in Parijs, zij waren natuurlijk bijzonder trots.

Remco Evenepoel heeft in het tijdrijden nu een gouden medaille op het BK, EK, WK en de Olympische Spelen en hij won in de drie grote rondes een tijdrit. Op zijn 24ste heeft Evenepoel al alles bereikt in het tijdrijden.

Zijn ouders waren erbij in Parijs. Zaterdagmorgen hebben ze hem nog een motiverend berichtje gestuurd. Al was het na drie weken Tour moeilijk om nog motiverende woorden te vinden.

In de Tour hebben zijn ouders Evenepoel ook niet gezien, uit schrik voor covid. "Het is 5 weken geleden dat we onze zoon nog gezien hebben. Ik ga heel blij zijn als ik hem nog eens in mijn armen kan nemen", zegt moeder Agna bij Sporza.

Boodschap voor critici Evenepoel

En de moeder van Evenepoel had ook nog een boodschap voor de criticasters. "Altijd maar weer die vraagtekens. Atleten moeten de kans krijgen om te presteren zonder druk van buitenaf. Ik denk dat België soms niet beseft hoeveel prachtige atleten we hebben."

Zeker omdat Evenepoel en Van Aert nu voor twee medailles hebben gezorgd. "Chapeau voor die jongens. Ik denk dat we daar als land apetrots op mogen over zijn."