Trainer Van Aert legt geniaal idee van de volle wielen uit: belangrijke voorwaarde en geheime missie doorslaggevend

Iedereen is ervan overtuigd: Wout van Aert heeft zijn bronzen medaille aan zijn volle wielen te danken. Het verschil met zijn vorige tijdritten was te groot om het niet hieraan te wijten.

Wout van Aert loofde zijn trainer Mathieu Heijboer om met dat idee op de proppen te komen. NOS ging dan bij Heijboer zelf polsen hoe het zit. "Laten we eerlijk zijn. Wout heeft al twee keer zilver gewonnen op de tijdrit bij wereldkampioenschappen. Maar de laatste jaren zijn er jongens opgestaan die gewoon wat beter zijn."

Tijd dus om terug naar de tekentafel te gaan. "We moesten iets verzinnen. In 2022 hebben we het al een keer getest. Driekwart jaar geleden opperde ik het opnieuw bij Wout. En hij reageerde enthousiast. Vervolgens zijn we uitgebreid gaan testen in de windtunnel bij racecircuit Silverstone in Engeland en op de wielerbaan van Zolder."

Van Aert houdt plan lang geheim

Dat waren al belangrijke testen. "En voor de Tour heeft Wout er ook buiten mee gereden. In het geheim, want we wilden het als een joker kunnen gebruiken." Je moet het natuurlijk kunnen inzetten op het juiste moment, maar er was ook een belangrijke voorwaarde aan verbonden. "Je moet ook over veel stuurvaardigheid beschikken."

Bij Van Aert bestaat daar gezien zijn achtergrond als crosser geen twijfel over. "Wout van Aert heeft dat zeker. Daarom hebben we dit alleen met Wout gedaan, ook omdat hij onze enige renner was met echte medaillekansen. Voor Vingegaard in de Tour is het veel minder logisch." Die moet het hebben van klimtijdritten.

Heijboer spreekt over invloed op andere teams

De hamvraag is nu: hebben Van Aert en Heijboer een nieuwe trend in het wielrennen gelanceerd? "Andere ploegen zullen er nu ook wel over gaan nadenken", denkt de Nederlander.