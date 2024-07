Met dank aan het voorwiel: Wout van Aert onthult hoeveel winst hem dat opleverde in jacht op medaille

Er was vooraf veel te doen over het volle voorwiel van Wout van Aert, maar het heeft hem wel een bronzen medaille bezorgd op de olympische tijdrit. En dat zorgde voor de nodige emoties.

Wout van Aert reed een bijzonder sterke tijdrit in Parijs. Op het natte wegdek kwam hij nooit in de problemen, ook niet met zijn volle voorwiel. Volgens Van Aert is het dankzij dat voorwiel dat hij nipt brons pakte.

"Ik ben een twee seconden sneller dan Tarling. Dat kan je toeschrijven aan de volle wielen, en bijgevolg aan mijn trainer Mathieu Heijboer", zei Van Aert bij Sporza. "Voor 100% had ik vertrouwen dat het de juiste keuze was."

Er was vooraf veel te doen over het volle voorwiel van Van Aert, maar het leverde hem wel een stevig voordeel op. Volgens testen zelfs 17 watt voordeel. Dat is bijzonder veel, want kledij en helm leveren maar één watt extra.

Van Aert trots op bronzen medaille

Van Aert moest ook vechten tegen de tranen, want zijn voorbereiding verliep dus niet ideaal. "Ik heb er echt van gedroomd om een medaille te pakken in de tijdrit. Het is 'maar' brons, maar er zijn weinigen die dat kunnen zeggen. Daar ben ik enorm trots op."

Door zijn val kon Van Aert zich niet voorbereiden zoals hij dat wilde. Hij moest het een plaats geven, maar had zich graag beter voorbereid. De lekke band van Tarling hielp hem aan het brons. "Het moest juist vallen en dat is gebeurd."