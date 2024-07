Lotto-ploeg probeerde Wout van Aert op slinkse manier naar hen te lokken

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sinds 2019 rijdt Wout van Aert voor het Nederlandse Visma-Lease a Bike. Al probeerde de Lotto-ploeg hem in 2018 ook binnen te halen.

Renners hebben vaak een vaste verzorger en dat is bij Wout van Aert niet anders. In 2016 liep hij Wesley Theunis tegen het lijf bij veldritploeg Vastgoedservice. Theunis ging een eerste keer mee op zomerstage en het klikte meteen.

"Vanaf toen is Wout nooit meer weggeweest." Ook bij zijn huidige ploeg Visma-Lease a Bike staat Theunis bij de finish altijd klaar voor Van Aert. Eén jaar werkte hij echter niet samen met Wout van Aert.

Lotto-ploeg probeerde Van Aert te lokken

In 2018 werd Theunis ploegleider bij het toenmalige Lotto-Soudal. "Lotto nam me in dienst omdat ze hoopten zo Van Aert te kunnen overhalen naar de ploeg te komen." Theunis moest helpen om Van Aert te overtuigen, maar dat lukte niet.

Van Aert verbrak eind 2018 zijn contract bij de ploeg van Nick Nuyens en tekende in 2019 bij het toenmalige Jumbo-Visma, waar hij nu nog altijd rijdt. Maar zelfs in 2018 hielp Theunis Van Aert toch.

In de Strade Bianche, waar Benoot won en Van Aert derde werd, stond Theunis op de laatste gravelstrook als verzorger van Lotto-Soudal en dus Benoot. "Wout kwam daar als eerste door. Ik kon het niet laten hem daar de bidon te geven die voor Tiesj bedoeld was."