Armstrong krijgt na kritiek op Pogacar stevig weerwoord: "Heeft niets te zeggen en moet zijn mond houden"

Lance Armstrong was tijdens de Tour niet te spreken over de hebzucht van Tadej Pogacar. Daar heeft de Amerikaan stevig weerwoord op gekregen.

Tadej Pogacar domineerde de eerste twee grote rondes van het jaar. De Sloveen won zowel in de Giro als in de Tour zes ritten en het eindklassement. Voor in de Tour kreeg de Sloveen wat kritiek op zijn hebzucht.

Zo wou de Sloveen absoluut winnen op Isola 2000 en reed hij op 8 kilometer nog een gat van meer dan twee minuten dicht op Matteo Jorgenson. Visma-Lease a Bike stelde dat Pogacar zich daar niet populair mee maakte.

Armstrong niet de man om kritiek te geven op Pogacar

Ook Lance Armstrong was kritisch en stelde dat Pogacar nederig moest zijn. "Wat we gezien hebben, is de grootste fout uit zijn carrière. Dit is een enorme, onnodige fout. De teams willen het niet en de fans willen het niet zien", zei hij bij The Move.

Ex-renner Jerome Pineau vindt echter dat Armstrong niet de persoon is die lessen te leren heeft over nederigheid. "Hij stal zeven edities van de Tour de France en loog tegen miljoenen mensen die aan kanker leden", zegt de Fransman bij RMC Sport.

"Hij was alles behalve nederig, hij was de arrogantie zelve. Hij heeft niets te zeggen en hij moet zijn mond houden. Het zijn adviezen van een man die precies het tegenovergestelde deed", stelt Pineau nog.