Is Remco Evenepoel een ander mens geworden?

Remco Evenepoel maakte flink wat indruk de voorbije weken. Hij werd derde in de Tour de France en pakte ook Olympisch goud op de tijdrit in Parijs. Het is duidelijk: Evenepoel is volwassener geworden, toch?

Remco Evenepoel maakte indruk op de fiets, maar bleef ook heel rustig naast de fiets. Waar hij als absoluut jonkie nog eens wat meer branie toonde en hier en daar uitpakte met een (te) ferme quote, is het nu allemaal rustig.

"De hele Tour de France kwam hij anders over en had hij het supergoed op een rijtje. Hij had geen grote uitspraken en geen rare fratsen", vond ook Thijs Zonneveld dat het goed gaat met de Belgische sensatie van het moment.

Volwassener geworden

"Ik zou het jammer vinden als hij nooit meer iets zegt, af en toe maakte hij een grapje en dat moet zeker kunnen. Hij was enorm volwassen in de Tour de France en dat was hij eigenlijk ook in de Olympische tijdrit afgelopen weekend."

"Ik had het zeker begrepen als hij met de handrem op de tijdrit zou gereden hebben, maar dat was helemaal niet zo. Hij klopt gewoon jongens die er hun hele jaar aan ophangen, zeker Tarling en Ganna - al had Tarling wel pech."

"Het was weergaloos. Toen hij over de streep kwam, riep hij ook heel luid. En dat vond ik ook heel mooi: het was blijdschap, het was positief. Geen fuck dit of fuck dat. En ik gunde het Wout van Aert ook dat hij zijn medaille pakte."