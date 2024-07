Plots toch iets anders? Nederlandse topconcurrente geeft Belgische fans en Kopecky wat meer hoop richting Olympisch goud

Zondag rijden de vrouwen hun Olympische wegrit, een dag na de mannen die zaterdag aan de bak moeten. En dus hopen de Belgische supporters dan dat Lotte Kopecky alsnog haar Olympische droom kan waarmaken.

Lotte Kopecky rijdt het hele jaar samen met sterke rensters zoals Demi Vollering en Lorena Wiebes, maar op de Olympische Spelen zullen ze met een sterk Nederlands blok stokken in de Belgische wielen proberen te steken.

Lorena Wiebes is de snelste vrouw van het hele peloton en Kopecky zal dus van haar af moeten. "De Olympische Spelen zijn een hoofddoel in mijn carrière. Ik ga voor goud. Ik vind in Parijs een parcours dat me moet liggen", klonk het eerder al.

© photonews

"Al sinds 2020 zitten de Olympische Spelen van Parijs in mijn hoofd. Toen ik hoorde dat het dit jaar in Parijs te doen was, met dus niet al te hoge bergen, dacht ik: dat kon wel eens wat worden", aldus de Nederlandse nu.

Alleen maar op en af

Al geeft ze op de webstek van de Nederlandse wielerbond ondertussen ook wel al even een update nu ze het parcours een eerste keer kon verkennen met oog op de wegrit van zondag. En ze geeft Kopecky toch wat meer hoop.

"Ik vond het plaatselijke rondje toen zwaarder dan verwacht. De laatste klim bij Montmartre op tien kilometer van de finish kan zwaar wegen, zeker als er daar wordt doorgetrokken en dat kun je verwachten. Eigenlijk gaat het hele plaatselijke rondje alleen maar op en af."