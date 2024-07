'Remco Evenepoel maakt opvallende keuze en dat betekent dat hij weldra opnieuw voor debuut staat'

Remco Evenepoel die ergens zijn debuut maakt: het is een populair thema. In de Tour de France was het al het geval en nu komt er ook een eerste deelname in de Tour of Britain aan.

Cycling Weekly meldt ervan op de hoogte te zijn dat Remco Evenepoel in september de Tour of Britain zou rijden. Deze rittenkoers werd ook al vermeld als deel van zijn programma op Pro Cycling Stats, maar officieel was het nieuws over zijn deelname nog niet. Dat is het ook nu niet, maar de kans dat het zo ver komt lijkt erg groot.

Als lokale bronnen dat bevestigen, klopt het meestal wel. Evenepoel focust zich nu uiteraard nog volledig op de Olympische Spelen. Na het veroveren van de gouden medaille in de olympische tijdrit hoopt Evenepoel om ook in de wegrit met eremetaal aan de haal te gaan. Nadien zal hij ongetwijfeld wat rust proberen inlassen.

Zware periode voor Evenepoel

Het is immers al een zware periode geweest, met zijn debuut in de Tour de France dat hij wist af te ronden met een derde plaats in het algemeen klassement en de witte trui voor beste jongere. Het is uitkijken waar en wanneer hij na die rustperiode dan weer de draad zou oppakken. Dat moet dus in de Tour of Britain gebeuren.

De Tour of Britain gaat dit jaar door van 3 tot en met 8 september. Evenepoel zou dus aan de start in het Schotse Kelso verschijnen, exact één maand na het plaatsvinden van de olympische wegrit. Evenepoel reed de Tour of Britain nog nooit eerder. Soudal Quick-Step zou één van vele WorldTour-teams zijn die daar aan de start komt.

Deelname Evenepoel nog niet officieel

British Cycling wil de deelname van Remco Evenepoel voorlopig nog niet bevestigen. Een officiële aankondiging wat betreft de deelnemende ploegen is voor zeer binnenkort.