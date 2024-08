Jorgenson prikt naar Mathieu van der Poel en duidelijk over de Belgen: "Gênant als ze niet winnen"

Met Matteo Jorgenson staat er ook een sterke renner uit het kamp van Wout van Aert aan de start in Parijs voor de Olympische Spelen. Als het van hem afhangt, dan is het heel duidelijk wat er zal gebeuren.

Om te beginnen begon Matteo Jorgenson met toch wel wat kritiek: "In de voorbije Tour probeerde Van der Poel net als vorig jaar meerdere keren mee te glippen in de vlucht van de dag. Maar hoe vaak was hij uiteindelijk mee?"

"Hij topfavoriet in Parijs? Dat meen je toch niet?", klonk het duidelijk in gesprek met CyclingMole. En dus lijkt hij vooral te kijken naar de Belgen als het gaat over Olympisch goud in de Olympische wegrit aankomend weekend.

© photonews

"Volgens mij zal de winnaar zaterdag binnenkomen na een solo. In zijn positie heeft Evenepoel de luxe dat hij zonder aarzeling kan demarreren. Want achter zijn rug zullen zijn ploegmakkers reageren op alles wat beweegt."

Druk op België

Jorgenson ziet een rol weggelegd voor Wout van Aert en Jasper Stuyven dus. Ook die laatste is een kanshebber volgens de Amerikaan, al is Remco Evenepoel voor hem toch wel de absolute topfavoriet in Parijs.

"Maar als het niet lukt met hem, dan hebben ze nog heel wat andere kaarten om te spelen. De Belgen hebben zeker het sterkste team. Het is bijna gênant als ze zaterdag niet winnen", wordt de druk bij ons land gelegd.