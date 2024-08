Lotte Kopecky onthult of valpartij in tijdrit haar nog parten zal spelen in olympische wegrit



Volg Wielerkrant nu via WhatsApp! Lotte Kopecky is zondag een van de favorieten in de olympische wegrit in Parijs. Vorige week kwam ze nog ten val tijdens de tijdrit. Lotte Kopecky had een jaar getraind op haar tijdritfiets om kans te maken op een medaille in de tijdrit. Daar greep ze echter naast, onder meer door een val. Kopecky werd zesde, op 24 seconden van het podium. "Ik was een beetje stijf na die val, maar de klachten zullen tegen zondag helemaal weg zijn." Toch was er wel wat teleurstelling bij Kopecky na de tijdrit. Al besefte ze ook wel dat de tijdrit haar de minste kansen gaf op een medaille. Kopecky klaar voor olympische wegrit "Die val zorgde wel voor een ferm "wat als"-gevoel. Dat maakte het toch wat zuur." Ze heeft ondertussen de knop omgedraaid en focust zich nu op de wegrit. Daar heeft ze wellicht de meeste kansen op goud, maar dan moet ook wel alles meezitten. Met kleine ploegen en het lastige parcours wordt het toch moeilijk. Net als drie jaar geleden in Tokio dreigt er opnieuw chaos. "Daar schuilt inderdaad een gevaar. De grotere landen durven in zo'n wedstrijd al eens naar elkaar te kijken en dan zet je de deur open voor aanvallen van outsiders." Toch gelooft Kopecky zondag in haar kansen. Ze kan rekenen op de steun van Ghekiere, Van de Velde en Vanpachtenbeke. Zij moeten Kopecky aan het goud helpen.



