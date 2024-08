Wout van Aert overduidelijk over Mathieu van der Poel: "Zeg ik al een jaar"

Voor de olympische wegrit in Parijs kijken de toppers vooral naar elkaar. Wout van Aert ziet echter maar één topfavoriet.

Met Tadej Pogacar, Jasper Philipsen, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Aleksandr Vlasov staan vijf van de eerste vijf renners op de UCI-ranking niet aan de start van de olympische wegrit in Parijs.

Toch zijn er nog heel wat toppers die wel nog aan de start staan met Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Matteo Jorgenson, Tom Pidcock en Biniam Girmay.

Van Aert ziet Van der Poel als dé topfavoriet

Jorgenson wees al naar de Belgen als topfavorieten, Van der Poel deed hetzelfde. Voor Wout van Aert is het echter duidelijk. "Mathieu van der Poel is voor mij al een jaar de topfavoriet om hier goud te pakken", zegt Van Aert bij Sporza.

"Als je ziet hoe hij in eendagskoersen rijdt, is er ook maar één favoriet. Ik hoop dat Pedersen en ik dicht in de buurt zullen komen." Dat was vorig jaar op het WK net niet het geval. Van Aert werd tweede, Pedersen vierde.

Van der Poel deed het dit jaar al bijzonder goed in eendagskoersen. Hij won de E3, de Ronde en Parijs-Roubaix. In zeven eendagskoersen eindigde de Nederlander zes keer in de top tien en vijf keer op het podium.