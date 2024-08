Sloveense renner klaar en duidelijk over afwezigheid Pogacar op de Spelen: "Zo werkt het nu eenmaal"

Geen Tadej Pogacar op de wegrit van de Olympische Spelen. De Sloveen zegde af door vermoeidheid, maar de echte reden is natuurlijk zijn verloofde Urska Zigart.

Urska Zigart, de huidige Sloveense kampioen tijdrijden en op de weg, werd door de Sloveense bondscoach niet geselecteerd voor de Olympische Spelen. Pogacar was boos en liet van zich horen op zijn sociale media.

Een dag na het einde van de Tour haakt de Sloveen dan af voor de olympische wegrit in Parijs. Door vermoeidheid zei hij zelf, maar de niet-selectie van zijn verloofde gaf toch de doorslag om de Spelen over te slaan.

Pogacar blijft thuis voor Zigart

Dat zei ook Luka Mezgec, die wel aan de start stond. "De officiële reden is dat Tadej moe is, maar dat vind ik niet heel realistisch. Ik weet dat als Zigart hier was geweest, Tadej zelfs vanaf zijn sterfbed was gekomen", zei Mezgec bij RTV Slo.

"Want hij had niet alleen thuis willen zitten. Als Urska hier was geweest, zou de kans minder dan een procent zijn geweest dat Tadej thuis bleef. Het klinkt gek, maar als je Tadej hier had willen hebben, hadden we een plek voor Urska moeten maken."

"Zo werkt het nu eenmaal, helemaal nu ze de beste Sloveense renster is. Maar zelfs als dat niet zo was geweest, hadden ze Tadej op die manier moeten tegemoet komen. Dat hebben ze niet gedaan, de bond heeft niet alle scenario's voorzien."