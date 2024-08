De Cauwer ziet 'anaconda' Evenepoel voor zich de rest van zijn leven: "Waarom zou hij de Tour niet kunnen winnen?"

Wat heeft José De Cauwer ook genoten van de oppermachtige Remco Evenepoel op de Spelen. Welke tegenstanders ook droomden van die olympische titel, ze waren er allemaal aan voor de moeite.

In de nabespreking voor Sporza begint De Cauwer met de vraag of iedereen wel goed beseft hoe hoog ze dit moeten inschatten. "Dat hoop ik tenminste. Ik wil en zal dit moment bewaren. Hoe ik de magie ervan zal bewaren? Ik zie dit voor me. Met mijn ogen open. Voor de rest van mijn leven", is de cocommentator lyrisch.

Hoe komt het toch dat Evenepoel zo vlot anderen uit het wiel kan vlammen? "Hij heeft sowieso het voordeel van de aerodynamica. Maar dan nog. Probeer maar eens een wielertoerist uit het wiel te rijden. Evenepoel doet het heel langzaam. Zoals pa Evenepoel het zei: "Hij knijpt ze dood." Zoals een kleine anaconda. Versmachtend."

De Cauwer droomt van Tourzege Evenepoel

Evenepoel moet na zijn vele reeds behaalde titels op zoek naar nieuwe doelen. Die liggen wellicht in het groterondewerk. De Cauwer durft te dromen. "Hij heeft de Ronde van Spanje gewonnen. En als je die kan winnen, dan kan je de Ronde van Italië ook winnen. Dan is dat ene doel daar nog: de Tour. Waarom zou dat niet kunnen?"

Omdat ene Tadej Pogacar dit jaar heer en meester was, misschien? Zonder hem is er ook nog Vingegaard om mee af te rekenen. "Pogacar en Vingegaard gaan ook niet elke keer in dezelfde conditie zijn. Men zegt wel eens dat er bij Remco niet veel meer kan bijkomen. Wel, ik denk dat er bij Remco wel nog veel kan bijkomen."

Geen naïviteit meer bij Evenepoel

Een stevige uitspraak. "Al was het maar aan ervaring. Op het EK in Italië enkele jaren geleden koerste hij nog naïef. Die naïviteit is allemaal weg, hé."