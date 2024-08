Remco Evenepoel komt héél gevat uit de hoek: "Denk niet dat ze het tof vonden" en "Waarschijnlijk twee Fransmannen"

Jawel, die gouden olympische medaille gaat met Remco Evenepoel mee naar huis. Twee zo'n medailles zelfs. Of dat zijn populariteit ten goede gaat komen? In België wel, elders mogelijk niet.

Evenepoel beschreef in Paris by night nog eens zijn sprong naar de groep voor hem. "Het was een goed poefke. Ik vertrok op een stuk aan 5 à 6%. Ik zag Haller zich omdraaien om te kijiken. Ik weet niet of ze content waren dat ik afkwam." Er zaten hele sterke renners in die groep, alleen geen van het kaliber van Remco zelf.

"Zonder zo'n mannen kun je de koers niet winnen", weet Evenepoel. "Zeker niet op dit niveau. Je moet zelf natuurlijk sterk genoeg zijn om je aanvalspogingen te doen slagen. Ik zag het gezicht van Haller. Die was zich echt over heel zijn fiets aan het uitwringen. Dat was wel leuk om te zien, maar ik denk niet dat ze mijn aanval tof vonden."

Evenepoel kreeg foute informatie

Dat is niets om zich zelf zorgen over te maken. Tegen volgende koersen zijn ze dat hopelijk weer vergeten. Bovendien was er ook iets wat Evenepoel zelf niet bepaald kon appreciëren. Er werd hem immers foutieve informatie doorgegeven. Daardoor dacht hij bij zijn lekke band dat de situatie veel erger was dan ze was.

Koploper Evenepoel had geen idee dat hij op dat moment al een minuut voorsprong had op zijn eerste achtervolger. "Ik had net nog een bord gezien waar op stond dat het verschil 25 seconden was. Dat bleek helemaal fout te zijn. Waarschijnlijk waren het twee Fransmannen die mij extra stress wilden bezorgen", lacht Remco.

De humor van een kampioen

Als het allemaal goed is afgelopen, kun je er natuurlijk grapjes over maken. We kunnen de humor en vooral de klasse van Evenepoel wel smaken.