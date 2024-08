Wat een beeld! Remco Evenepoel blaast de loftrompet voor echtgenote Oumi: "Het was haar idee. Prachtig!"

Een beeld dat ze vooral zullen koesteren. Remco Evenepoel was heel blij dat zijn echtgenote Oumi eraan gedacht had om zijn gouden medaille uit de tijdrit ook weer mee te nemen naar Parijs.

Remco is niet enkel olympisch kampioen, hij is een dubbele olympisch kampioen. Zijn vrouw Oumi had misschien toch het gevoel dat het er zat aan te komen. Zij nam de gouden medaille die Remco in de tijdrit behaalde weer mee, waardoor hij na de wegrit gefotografeerd kon worden met twee gouden medailles om zijn nek.

Oumi heeft haar plek op de foto zo ook meer dan verdiend. Even voor die bijzondere foto's aan de Eiffeltoren genomen werden, liet Remco de tranen nog de vrije loop tijdens de podiumceremonie. "Het werd me even te veel", lacht Evenepoel bij Sporza. Hij is echt wel dolblij dat Oumi bij de pinken was wat die eerste medaille betreft.

Oumi gelukkig bij de pinken

"Gelukkig heeft zij eraan gedacht om die nog mee te nemen naar Parijs. Anders kon ik die mooie foto's met beide plakken niet maken. Het was haar idee. Prachtig!" Zaterdagavond schoof hij ook nog aan de tafel van Karl Vannieuwkerke aan in Paris by night. Ook toen ging het nog even over die geweldige kiekjes met het eremetaal.

"Ik had er zelf niet aan gedacht", gaf Evenepoel nog eens toe. "Alle credits gaan naar Oumi om die eerste medaille mee te nemen. Gelukkig heeft ze dat gedaan, want dat zorgt voor een unieke foto." Het is inderdaad een herinnering voor het leven, zowel voor Remco zelf als voor zijn vrouw, zijn ouders en iedereen die er bij was.

Remco Evenepoel terecht fier

Remco Evenepoel heeft nog de hele avond met de twee gouden medailles om zijn nek in Parijs rondgelopen. Zijn fierheid is volledig terecht.