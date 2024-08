Thomas De Gendt onthult zijn speciale doel in de Vuelta: "Zal mijn uiterste best doen"

Thomas De Gendt (37) neemt eind dit jaar afscheid als profrenner, maar heeft nog altijd doelen. In de Vuelta wil hij nog een keer schitteren.

Het 16de en laatste seizoen van Thomas De Gendt in het profpeloton loopt zo stilaan op zijn einde. De 37-jarige Belg staat in principe nog één keer aan de start van een grote ronde. De Vuelta moet zijn 25ste grote ronde worden.

De Gendt won in die grote rondes vijf etappes. In 2012 opende hij zijn rekening in de Giro, daarna volgde een ritzege in de Tour in 2016. In 2017 maakte hij zijn trilogie compleet in de Vuelta en trad hij toe tot het clubje van intussen 110 renners.

De Gendt wil tweede ritzege in de Vuelta

In 2019 won De Gendt nog een weede rit in de Tour, in 2022 boekte hij zijn laatste zege in de Giro. Al in januari sprak De Gendt zijn doel uit om daar ook nog een tweede ritzege in de Vuelta bij te doen.

"Een tweede ritzege in de Vuelta zou de kers op de taart betekenen", zei De Gendt bij Wielerverhaal "Dan zou ik net als in de Tour en de Giro mijn hoofdstuk in de Vuelta kunnen afsluiten met twee overwinningen."

De Gendt heeft op zijn sociale media nu de ambitie uitgesproken om de 20ste rit in de Vuelta te winnen, want dat zou volgens De Gendt zijn 500ste rit in een grote ronde zijn. De aankomst van de 20ste rit in de Vuelta ligt op de Picon Blanco (7,6 km aan 9,1% gemiddeld).