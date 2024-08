Ook Cian Uijtdebroeks ontsnapt niet, stilaan toch wel paniek bij Visma-Lease a Bike: "Dat is verre van ideaal"

Bij Visma-Lease a Bike grijpen ze zich niet voor het eerst dit jaar naar de haren. Cian Uijtdebroeks en Sepp Kuss zijn niet kunnen ontsnappen aan een massale valpartij in de Ronde van Burgos.

Dat kon bijna niemand, want nagenoeg het hele peloton crashte in Burgos. "Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks lagen erbij. Dat is natuurlijk verre van ideaal. Gelukkig konden beiden met behulp van Julien Vermote en Edoardo Affini snel terugkeren in het uitgedunde peloton", reageert ploegleider Marc Reef op de ploegsite.

Kuss miste al de Tour door een coronabesmetting en moet straks zijn titel verdedigen in de Vuelta. Dan mag hij natuurlijk niet al te gehavend aan de start komen. De Amerikaan haalde wel de finish in dezelfde tijd als ritwinnaar Ewan. "Daar zijn we natuurlijk tevreden over, maar je houdt toch een vervelend gevoel over aan deze dag."

Ook bij Kuss de schade opmeten

Vooral omdat Sepp Kuss in de openigsetappe reeds tegen de vlakte was gegaan. "Sepp valt al voor de tweede keer in deze ronde en dat is verre van ideaal. Daarnaast raken we Ben Tulett kwijt bij een valpartij. Ik denk dat veel ploegen de schade moeten opmeten na de grote valpartij van vandaag. Er is weinig tijd om te herstellen."

© photonews

Reef probeert er desondanks toch weer positief tegenaan te kijken. "Ik verwacht dat de schade bij Sepp en Cian meevalt. Als ze zich morgen goed voelen, zullen we hen in goede positie moeten brengen voor de slotklim. Dan kunnen we hopelijk strijden voor een goed resultaat", blikt hij vooruit naar de belangrijke derde rit in Burgos.

Uijtdebroeks bereidt zich voor op Vuelta

Zowel voor Uijtdebroeks als voor Kuss is de Ronde van Burgos een koers ter voorbereiding van hun deelname aan de Vuelta.