Verhaal van renner die ten onrechte dacht medaille te winnen blijft verbazen: "Dat vind ik veel zeggen over Evenepoel"

Het was met een waanzinnige aanval dat Evenepoel naar de gouden medaille knalde in de olympische wegrit. Niet iedereen die dacht een medaille te pakken had er ook recht op één.

Tiesj Benoot verklapte na de wegrit dat Attila Valter dacht dat hij brons pakte. De Hongaar was in Parijs als vierde over de meet gereden. "Hij dacht echt dat hij derde was", merkte Thijs Zonneveld in de podcast Hallo Parijs. "Je hebt het wel eens, dat je het verkeerd hebt als je zo hard aan het koersen bent", verklaart de Nederlander.

"Je ziet Madouas voor je rijden en die is er alles uit aan het halen. Laporte wint het sprintje van de achtervolgende groep. Voor Madouas was niemand te zien. Er was zo hard gereden. Dan denk je: we halen Madouas we niet terug, maar ik word hier wel gewoon derde, want het kan niet zijn dat hier nog eentje voorop rijdt."

Evenepoel ging als een raket

Deze keer kon het wél. "Dat Valter oprecht denkt dat hij derde is geworden, dat vind ik dus ook heel veel zeggen over hoe hard Evenepoel heeft gereden", geeft Zonneveld de nieuwe olympische kampioen een compliment. Aan die woorden zal Valter wellicht geen boodschap hebben. Het is om medelijden met hem te krijgen.

"Valter kan zich gewoon niet voorstellen dat er nog een buitenaardseling zo hard heeft gereden dat hij die nergens meer gezien heeft in de slotfase", zegt Zonneveld wat er schuil moet gaan achter de gedachte van de renner van Visma-Lease a Bike. Hij had het alleszins niet bij het rechte eind, of het nu moeilijk voor te stellen is of niet.

Evenepoel schittert en Valter vloekt

Terwijl Evenepoel de Spelen van 2024 voor altijd in zijn hart zal dragen, zal Valter vooral eens hard vloeken als hij er aan terugdenkt.