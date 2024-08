Benoot doet verhaal van renner die verkeerdelijk dacht medaille te winnen: "Hij wist niet dat Evenepoel voorop was"

Tiesj Benoot reed sterk op de Spelen. In dienst van Evenepoel, zo bleek uiteindelijk. Er zijn renners die meer moeite hadden dan Tiesj om het overzicht te bewaren.

Tiesj Benoot deed in Paris by night stap per stap het Belgisch plan uit de doeken. "Idealiter moesten we niet op kop rijden in het begin. De start is redelijk goed verlopen, met die vijf exoten die voorop waren. We wilden de verantwoordelijkheid aan Nederland en Denemarken laten, omdat die echt mannen mee hadden om te rijden."

Die hadden er na een tijdje wel genoeg van. "Spijtig dat ze stopten na 60-70 kilometer. Daarna hebben we onze verantwoordelijkheid genomen, dat was ook zo besproken. In de prefinale voor het lokaal circuit was het heel belangrijk om daar het overzicht te bewaren. Ik had al veel gegeven, maar ik had wel een goede dag."

Van Aert en Evenepoel in winnende positie

"Het was dan nog kwestie om Wout van Aert, Remco Evenepoel en Jasper Stuyven in een winnende positie aan de eerste keer Montmartre te brengen", haalt Benoot de belangrijkste opdracht van allemaal aan. "Nog een belangrijk punt was dat Wout op het wiel van Mathieu zat wanneer die versnelde. Dat is perfect gelukt."

Benoot doet nog een grappige anekdote uit de doeken. "Jasper zei dat er een groepje weg was met Remco bij. Het was toen Healy en Lutsenko op kop reden. Ik ging de situatie bespreken met Sven Vanthourenhout, keek achterom en zag Remco rijden. Ik wist dat je aanvallers als Wright en Küng geen twee minuten mochten geven.

Valter zag Evenepoel niet vertrekken

Ook toen is er prima gereageerd en het is nog goed afgelopen. Voor België toch. Iets minder voor de Hongaar Valter, een ploegmaat van Benoot bij Visma-Lease a Bike. Die juichte, terwijl hij als vierde over de streep kwam. "Hij zei dat hij dacht dat hij brons had. Hij wist niet dat Remco voorop was en had 'm misschien niet zien vertrekken."