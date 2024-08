Ligt de weg naar een nieuwe medaille open? Kopecky ziet stevig voordeel voor zichzelf in het omnium

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag werkt Lotte Kopecy het omnium af op de Olympische Spelen. Daar hoopt ze net als in de wegrit een medaille te pakken.

Door haar bronzen medaille in de wegrit kan Lotte Kopecky zonder veel druk aan de start van het omnium staan. Zonder medaille lag alle druk opnieuw op het omnium, terwijl ze nu zelfs wat risico's kan nemen.

Voor Kopecky wordt het zaak om in alle onderdelen zo goed mogelijk te presteren. In het verleden had ze wel eens moeite met de temporace, het tweede onderdeel. Daarbij krijgt de eerste renner elke ronde een punt.

Kopecky hoopt in het eerste onderdeel, de scratch, al goed van start te gaan met minstens een plek in de top acht. Daar kan ze dan verder op bouwen in de drie onderdelen die nog volgen.

Voordeel voor Kopecky in omnium?

Wat voor Kopecky wel een voordeel kan zijn, is dat het omnium nu gebald zit in een tijdspanne van drie uur. Op EK's en WK's zit er veel meer tijd tussen de onderdelen. "Ik ben er absoluut voorstander van", zegt Kopecky bij HLN.

"Tussen de disciplines door krijg je nu minder tijd om te herstellen. En wint de uithouding aan belang. Je merkt dan dat in de puntenkoers veel rensters op hun tandvlees komen te zitten. Meestal is dat het moment dat ik zelf nog wat overschot heb."