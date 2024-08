Mevrouw Stuyven is bijzonder hard voor haar man: "Dat mag hij niet van me"

Elke Bleyaert, de vrouw van Jasper Stuyven, is trots op haar man. Al moet hij na de Olympische Spelen in Parijs wel één ding beloven.

Elke Bleyaert geniet mee van het succes dat de Belgische ploeg op de Olympische Spelen neerzette. Ze vindt het ontzettend knap dat haar man Jasper Stuyven deel van het verhaal mocht uitmaken.

“Hoeveel renners kunnen later zeggen dat ze daar hebben gestaan? De wielerselectie is zo beperkt. In mijn ogen verdient hij het ook om daar te staan”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Stuyven kwam dit voorjaar ten val, maar toonde enorm veel veerkracht. Ze hoopt dat hij ooit nog een zege in de Tour pakt. Of een overwinning op zich eerst, want het is intussen al drie jaar geleden dat hij nog iets won.

Dat kruipt ook in zijn hoofd, geeft ze nog mee. “Het was al te vaak nét niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hem gaat lukken. Mijn grootste geluk is om hem te zien slagen in zijn doelen en ik weet dat dat wederzijds is. We brengen het beste in mekaar naar boven.”

Geen tattoo met olympische ringen voor Stuyven

De twee vertrekken eind deze maand voor vijf dagen naar Corsica op huwelijksreis. Al moest Stuyven na de spelen wel een grote belofte maken.

“Hij mag niet zo'n tattoo laten zetten. Je weet wel, zo eentje met die olympische ringen. Sorry, dat is écht niet mijn ding”, zegt ze nog. Veel olympiërs hebben de gewoonte na de Spelen een tattoo van de ringen te laten zetten, maar Stuyven mag dus niet van zijn mevrouw.