Van der Poel laat er geen gras over groeien en doet opnieuw wat Van Aert en Evenepoel dit jaar totaal niet doen

Mathieu van der Poel laat er geen gras over groeien om de teleurstelling van de Spelen door te spoelen. Dat doet hij door zich uit te leven op de fiets. Zondag rijdt hij alweer een criterium.

Dat is opvallend, want door de korte tijd tussen de Tour de France en de Olympische Spelen zijn er heel wat kleppers die dit jaar geen criteriums rijden. Wout van Aert en Remco Evenepoel bijvoorbeeld hebben er dit jaar voor gekozen om hier volledig door te passen. Van der Poel daarentegen pikt toch ook paar criteriums mee.

Van der Poel was in ons land al te zien in het Natourcriterium van Roeselare, dat plaatsvond tussen de Tour de France en de Olympische Spelen. Ook na de wegrit op de Spelen gaat Van der Poel zich nog aan een criterium wagen. De renner van Alpecin-Deceuninck zal zondag verwacht worden in de Profronde van Etten-Leur.

Van der Poel zoekt het plezier op

Dat is te lezen op een site die al het nieuws van de gemeente uit Noord-Brabant verzamelt. Van der Poel zal zondag dus al opnieuw een wedstrijdje rijden op de koersfiets, amper een week na de olympische wegrit. Het is natuurlijk geen officiële aangelegenheid en het resultaat doet er ook niet meteen toe. Het plezier staat voorop.

Dat is wellicht wat Van der Poel momenteel ook nodig heeft. Het zal het enige criterium zijn dat hij dit jaar rijdt in Nederland. Naast een rit in lijn staat er ook een tijdrit en een puntenkoers op het programma. Als fan van variatie zal hem dat wel bevallen en het kan ook goed zijn om intervals te trainen, zonder een saaie training te doen.

Van der Poel is de titelverdediger

Van der Poel is in Etten-Leur overigens de titelverdediger, want hij won er vorig jaar. Om zijn titel te verlengen zal hij moeten afrekenen met enkele landgenoten van hem, zoals Dylan Groenewegen, Wilco Kelderman en Daan Hoole.