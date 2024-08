Het mysterie onthuld: waarom stopte het Belgische kwartet vroegtijdig hun ploegenachtervolging?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het Belgische kwartet is in de ploegenachtervolging achtste geworden op de Olympische Spelen. De Belgen stopten vroegtijdig met hun vier kilometer.

Het Belgische achtervolgingsteam met Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Noah Vandenbranden en Fabio Van den Bossche heeft op de Olympische Spelen de achtste plaats behaald. Ze behalen dus een olympisch diploma.

Tegen Canda streden de Belgen om de zevende plaats, maar na drie kilometer bleven slechts twee renners meer over. Dat is natuurlijk een probleem als je weet dat de tijd van de derde renner telt. De Belgen staakten dan ook de strijd.

Omnium en ploegkoers belangrijker

Fabio Van den Bossche, die vandaag aan de bak moet in het omnium en zaterdag in het omnium, gaf wat meer uitleg. "We hebben vandaag voor een andere tactiek gekozen om mij zo economisch mogelijk naar morgen (donderdag, nvdr.) te brengen", zei hij bij Sporza

Van den Bossche deed maar één beurt, waardoor starter De Vylder moest proberen inpikken als derde man na zijn beurt. "Dat is niet gebruikelijk. We hebben geprobeerd om voor de 7e plaats te gaan, maar het zat in ons achterhoofd dat dit het mogelijke scenario kon zijn."

Een zevende of een achtste plaats maakt uiteindelijk niet zoveel verschil. De Belgische ploeg, die nog niet lang met ploegenachtervolging bezig is, heeft de aansluiting gemaakt met de wereldtop op de Spelen. Vooral dat is bijzonder positief.