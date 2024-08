Julien Vermote krijgt mooie beloning bij Visma-Lease a Bike, Nederlander vertrekt dan weer na negen jaar

Visma-Lease a Bike maakt werkt van zijn ploeg voor volgend seizoen. Julien Vermote blijft nog wat langer, de Nederlander Koen Bouwman vertrekt dan weer.

Julien Vermote (35) kreeg van Visma-Lease a Bike een kans nadat hij in 2023 geen ploeg vond. Vermote bleef wel trainen en kreeg van de Nederlandse ploeg een kans dit jaar, meteen bij een van de beste ploegen ter wereld.

Vermote heeft al 48 koersdagen op de teller staan dit jaar met onder meer de Strade Bianche, de heuvelklassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik en rittenkoersen zoals Romandië, de ZLM Tour en de Ronde van België en de Ronde van Wallonië.

Vermote ook in 2025 bij Visma-Lease a Bike

De Belg heeft Visma-Lease a Bike ook kunnen overtuigen, want hij heeft nu een contractverlenging van een jaar gekregen. "Julien is een goede en betrouwbare knecht die op alle terreinen onze kopmannen goed bijstaat", zegt ploegleider Grischa Niermann.

"De ervaring die hij meebrengt in onze jonge ploeg, is zeer waardevol. Om die redenen hebben we niet lang getwijfeld om zijn contract te verlengen." Ook Vermote zelf is blij. "Ik heb ook een heel mooi programma mogen rijden. Het is een mooie geste dat het team samen wil doorgaan, ik heb niet getwijfeld."

Bouwman naar Jayco-AlUla

Wie in 2025 niet bij Visma-Lease a Bike zal rijden is de Nederlander Koen Bouwman. Hij vertrekt na negen seizoenen bij de ploeg van Wout van Aert en trekt voor twee jaar naar het Australische Jayco-AlUla.