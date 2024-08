Verzorger geeft het eerlijk toe over Evenepoel: "Daar kickt een eergevoelige kampioen als hij op"

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen in Parijs twee gouden medailles. Daar slaagde hij als eerste mannelijke renner ooit in.

Drie weken Tour de France hadden bij Remco Evenepoel duidelijk niet veel sporen nagelaten. Zes dagen na de slottijdrit van de Tour in Nice pakte Evenepoel het goud in de tijdrit, voor topfavoriet Filippo Ganna.

Een week later pakte Evenepoel op dominantie wijze ook het goud in de wegrit. Hij werd zo de eerste mannelijke renner die de dubbel realiseerde. Leontien van Moorsel deed het Evenepoel in 2000 in Sydney al voor.

Evenepoel wilde olympische dubbel

Volgens persoonlijke verzorger David Geeroms was die unieke dubbel dan ook een extra motivatie voor Evenepoel. "Iets doen wat nog niemand heeft gedaan, daar kickt een eergevoelige kampioen als hij op", zegt Geeroms bij Knack.

De olympische dubbel was de afsluiter van een lange periode voor Evenepoel én Geeroms. Sinds 1 juni waren ze door de Dauphiné, een hoogtestage, de Tour en de Spelen bijna twee maanden niet thuis geweest.

Nu is er dus een weekje rust voor Evenepoel en Geeroms, daarna wordt er werk gemaakt van het najaar. Het WK in Zürich, met de tijdrit op 22 september en de wegrit op 29 september, is een doel. Opnieuw vol voor de dubbel?