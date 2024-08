Christoph Roodhooft mag glunderen, want manager Alpecin-Deceuninck heeft het gelijk aan zijn kant: "Dit is het bewijs"

Christoph Roodhooft heeft al dikwijls het gelijk aan zijn kant gehaald. Vandaar dat Alpecin-Deceuninck het ook zo voortreffelijk doet in het wielrennen, ondanks dat andere teams met grotere budgetten zitten.

Ook de kersverse olympische bronzen medaillewinnaar Fabio van den Bossche is een product van Alpecin-Deceuninck. Het plukte hem in 2022 weg bij Sport Vlaanderen-Baloise en liet hem dit jaar in aanloop naar de Spelen een opvallend programma rijden. Met eerste de Giro en nadien de ZLM Tour en het BK op het menu.

"Op één keer in het verleden na, hebben al onze renners door het rijden van een grote ronde een stap voorwaarts gezet", haalt Roodhooft aan in Het Laatste Nieuws. "Hoewel de Giro zijn eerste grote ronde was, wisten we dat het Fabio deugd zou doen." Hij zat in de sprinttrein van Groves, die wel geen rit kon winnen.

Roodhooft kent kwaliteiten van zijn renner

"Op het werk van Fabio was niets aan te merken. Fabio is een slimme coureur, koersintelligent, zit qua positie waar hij moet zijn en is economisch in zijn inspanningen", kent Roodhooft de kwaliteiten van Van den Bossche. "Hij zorgt goed voor zichzelf en zal zelden een inspanning te veel doen. Dit heeft hem in het omnium geholpen."

Ze zijn er bij Alpecin-Deceuninck kampioen in om renners verschillende disciplines te laten combineren. Bij Van der Poel is dat de weg en het veld, bij Van den Bossche de weg en de piste. "Dit brons is het bewijs dat de combinatie piste en weg bij ons perfect kan", ziet Roodhooft geen reden om daar nu van af te stappen.

Mooie rol in verschiet voor Van den Bossche

Wat brengt de toekomst nog voor Van den Bossche? "Hij is nog jong en zijn kleiner postuur speelt niet in zijn kaart, maar dankzij zijn inzicht en intelligentie kan hij een mooie rol vertolken in een sprinttrein tijdens de UAE Tour, Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. We hebben het laatste nog niet van Fabio gezien."