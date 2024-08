De juiste zet? Primoz Roglic neemt eerste belangrijke beslissing sinds valpartij en opgave in Tour de France

Als je zoals Primoz Roglic moet revalideren na een valpartij is het nemen van de juiste beslissingen tijdens die herstelperiode cruciaal. Dat probeert Roglic dan ook te doen.

De 34-jarige ronderenner was naar de Tour de France getrokken om op zijn minst podium te kunnen rijden. Algemeen werd het ook beschouwd als zowat zijn laatste kans om de Tour ooit te winnen. Het leek er al niet op dat hij het podium zou halen en dan maakte een pijnlijke valpartij ook nog eens een vroegtijdig einde aan zijn Tour.

Het is in de carrière van Roglic lang niet de eerste keer dat hij moet terugknokken naar een valpartij. Dat doet hij dan ook met veel motivatie. Roglic richt hierbij zijn pijlen op de Vuelta, de grote ronde die hij al maar liefst drie keer gewonnen heeft. Het is voorlopig nog een open vraag of de Sloveen ook de start van die grote ronde haalt.

Roglic dan toch niet in San Sebastian

Het is wel nog altijd een optie. De naam van Roglic stond ook lang op de voorlopige startlijst van de Clasica San Sebastian. Als hij aan die klassieker op Spaanse bodem kon meedoen, zou dat alleszins al een goed teken zijn. Zo ver komt het niet: zijn naam ontbreekt dan toch in de finale selectie van Red Bull-BORA-hansgrohe.

Dat is ook alleen maar logisch. Het mag niet verbazen dat de Clasia San Sebastian - de koers wordt vandaag verreden - nog te vroeg komt voor hem. Roglic kan zich blijven richten op zijn trainingen en het opbouwen van zijn niveau, om zizh zo een betere kans te geven om de start van de Vuelta te halen. Maar dus geen San Sebastian.

Roglic neemt belangrijk besluit

Het is toch een belangrijke beslissing die zo genomen wordt. Red Bull-BORA-hansgrohe zal in San Sebastian rekenen op Higuita, Zwiehoff, Hajek, Oliveras, Denz, Aleotti en Martinez.