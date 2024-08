Froome jaagt Eddy Merckx & co schrik aan: "Elk record is kwetsbaar gezien leeftijd Pogacar en manier waarop hij rijdt"

Een Froome in zijn hoogdagen, de kon er ook wat van. Maar wat Pogacar nu laat zien, benadert Merckx en zijn niveau van weleer toch wel.

Het is overbodig om tijdperken met mekaar te vergelijken, maar vaak ga je het toch doen. In elk geval is alle bewondering op zijn plek voor wat Pogacar laat zien. "Het is ongelooflijk, absoluut ongelooflijk", strooit Chris Froome met lof voor de Sloveen in een gesprek met VELO. Lof van een viervoudig voor een drievoudig Tourwinnaar.

"Als de waarden kloppen die hij in de Tour de France gereden zou hebben, dan is het gewoon verbijsterend. We hebben het over een geweldige prestatie." Vooral dat Pogacar zo veel meer is dan enkel een groterondewinnaar, frappeert Froome. Die moest het destijds wel hebben van volledige focus op de grote ronden.

Heerschappij Tadej Pogacar

"Om te doen wat hij doet in eendagskoersen en voorjaarsklassiekers en dan die vorm aan te houden in de Giro en de Tour, dat is fenomenaal. Hij is een fenomenale atleet. Het is een plezier om naar te kijken." Ook Froome heeft dus genoten van de heerschappij van Pogacar. Die was nog groter dan bij zijn eerdere Tourzeges.

Froome heeft zelf vier keer de Tour gewonnen. Het record wordt nog altijd gedeeld door Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Zij hebben allen vijf keer de Tour gewonnen. De vraag is nu: is dat record in gevaar? Pogacar is immers nog altijd maar 25 en lijkt nog vele mooie jaren voor zich te heben.

Pogacar kan jagen op record

Froome acht het mogelijk dat het record sneuvelt. "Zeker en vast. Elk record is kwetsbaar, gezien de leeftijd van Pogacar en de manier waarop hij nu aan het rijden is."