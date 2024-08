In navolging van Evenepoel en als voorbeeld voor Kopecky: Belgische held laat understatement van jewelste horen

Er is een nieuwe Belgische held opgestaan. Eentje die niet luistert naar de naam Evenepoel of Kopecky. Deze keer is het Fabio van den Bossche die ons land een olympische medaille bezorgd heeft.

"Ik denk dat ik nog niet goed besef wat er zonet gebeurd is", moest hij er in zijn reactie bij Sporza even van bekomen dat hij brons had gepakt in het omnium. Wanneer wist hij dat hij een medaille kon pakken? "Pas als je halfweg of tot net voor het laatste onderdeel aan de leiding staat, begint het door te sijpelen", aldus Van den Bossche.

Dan nog is het op de piste volop arbeid blijven leveren. "Je weet wel dat je in de focus moet blijven, omdat in de puntenkoers alles nog mogelijk is. Dat hebben we ook gezien toen Aaron Gate maar bleef rondrijden. Het is dan makkelijk om de controle en het overzicht te verliezen. Maar ik ben zo blij dat ik die medaille heb kunnen pakken."

Niet eerste sterke prestatie Van den Bossche

Na de podiumceremonie hervatte het interview. Het had de emoties bij Van den Bossche nog niet veranderd. "Ook na de podiumceremonie besef ik het nog altijd niet. Ik heb nog niet het overzicht van wat er net allemaal gebeurd is." Het was ook niet het eerste straffe nummertje van Van den Bossche op deze Olympische Spelen.

Hij maakte immers ook al deel uit van de achtervolgingsploeg die enkele Belgische records kon breken. "Ik denk dat die mannen (de Belgische achtervolgingsploeg, red.) het mij ook wel gunnen. Ze voelden op training dat het er wel in zat en ik voelde dat ze geloofden in mij. Het doet zoveel deugd om het waar te maken!"

Van den Bossche ook nog in ploegkoers

"Ik kan nu met een goed gevoel naar de ploegkoers van zaterdag toewerken", sluit Van den Bossche af met een understatement van jewelste.