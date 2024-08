Overstap nog niet officieel in kannen en kruiken, maar volgende aanwinst Soudal Quick-Step doet nu al van zich spreken

Er is een volgende aanwinst op weg naar Soudal Quick-Step. Die doet al van zich spreken in afwachting van het afronden van zijn overstap.

Patrick Lefevere is druk bezig met zijn poging om Ethan Hayter naar Soudal Quick-Step te halen. De 25-jarige Brit kan een aardig stukje tijdrijden en is ook een goede puncher. Dat laat hem toe om in korte rittenkoersen niet enkel mee te doen voor ritzeges met zijn sprint, maar ook in het algemeen klassement zijn zegje te kunnen doen.

Ethan Hayter is dit jaar nog Brits kampioen op de weg geworden en is momenteel bezig aan zijn vijfde volledige seizoen bij INEOS Grenadiers. Terwijl het voor vele wegrenners nu een wat rustige periode is, is dat voor Hayter allesbehalve het geval. Hij combineert het wegwielrennen immers ook nog altijd met het baanwielrennen.

Hayter Europees kampioen omnium

Hayter is dit jaar nog Europees kampioen geworden in het omnium. Stond de ontknoping van het omnium nu toch wel donderdagavond op het programma zeker. Het gaf ons de kans om de potentiële volgende nieuwkomer van Soudal Quick-Step al eens aan het werk te zien. Hayter moest vrede nemen met een ereplaats.

Het was dus in ditzelfde nummer dat onze landgenoot Fabio van den Bossche naar een bronzen medaille knalde. Dat zat er voor Hayter niet in, maar hij heeft zich wel weer laten opmerken op de piste met een verdienstelijke achtste plaats. Eerder viel hij op deze Spelen al op door van zijn zadel te glijden. Het liep goed af.

Hayter later nog eens aan zet

De Olympische Spelen zitten er voor Hayter nog niet op. Hij komt later in de week ook nog in actie in de madison, oftewel de ploegkoers.