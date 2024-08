Wout van Aert onthult wie zijn beste vriend is in het peloton

Wout van Aert draait ondertussen al een tijdje mee in het peloton en reed dus al met heel renners samen. Als hij toch een favoriet moet kiezen, dan kiest Van Aert voor een ploegmaat.

Wout van Aert is ondertussen aan zijn zesde seizoen bezig bij Visma-Lease a Bike en is ook een van de sterkhouders in het peloton. Van Aert ligt ook goed in het peloton is een ploegmaat waar altijd op kan gerekend worden.

Van Aert heeft naar eigen zeggen dan ook veel vrienden in het peloton. Maar wie is nu zijn beste vriend in het peloton? "Het is altijd gevaarlijk om één te kiezen, maar hier in de Tour toch Tiesj Benoot", zei Van Aert enkele weken geleden bij De Kids van De Koers.

Van Aert over band met Benoot

"Ik ken Tiesj nu al een jaar of tien in het profpeloton, maar we zijn even oud dus ik heb ook in de jeugd al vaak tegen Tiesj gekoerst", zei Van Aert nog. Sinds 2022 zijn Van Aert en Benoot ploegmaats bij Visma-Lease a Bike.

Van Aert heeft wel nog meer vrienden in de koers. Zo had hij een goede band met Nathan Van Hooydonck, die gedwongen moest stoppen door hartproblemen. Ook met Jasper Stuyven is Van Aert bevriend.

Ook met Remco Evenepoel wordt de band steeds beter, leerden we na hun olympische medailles in het tijdrijden. Van Aert en Evenepoel revalideerden dit voorjaar bij dezelfde kinesist na hun valpartijen.