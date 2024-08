🎥 Emotionele Vingegaard onthult nieuwe details over zware val: "Dacht enkel aan in leven blijven"

Jonas Vingegaard blikte in de Tour-documentaire van Visma-Lease a Bike nog eens terug op zijn horrorcrash in de Ronde van het Baskenland. De Deen deed nog enkele details uit de doeken.

Op 4 april kwam Jonas Vingegaard bijzonder zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. De Deense tweevoudige Tourwinnaar brak zijn sleutelbeen, enkele ribben en hield er ook een klaplong en een gekneusde long aan over.

Vingegaard herstelde bijzonder snel, maar botste in de Tour op de veel sterkere Tadej Pogacar. Na twee eindzeges op rij in de Tour moest Vingegaard dit jaar tevreden zijn met de tweede plaats.

Vingegaard over val in het Baskenland

In de Tour-documentaire 'A True Renaissance' blikt Vingegaard nog eens terug op zijn zware val in het Baskenland. De Deen hield het echter niet droog. "Sorry. Wat er gebeurde is, heeft nog steeds erg veel effect op mij", zegt hij.

"We zaten in een snelle afdaling in het Baskenland. We kwamen in een bocht, maar de weg was wat hobbelig. Daardoor kon ik niet remmen. Na een nieuwe hobbel ging ik tegen de grond. Ik had geen lucht in mijn longen, waarna ik het gevoel had dat ik moest hoesten. Ik spuugde puur bloed."

"Op dat moment dacht ik helemaal niet aan de Tour. Dat was niet belangrijk voor mij. Het was belangrijker om in leven te blijven. Ik weet niet of mijn leven echt in gevaar was, maar zo voelde het wel door het bloed dat ik aan het spugen was."

Bekijk het fragment met Vingegaard hier