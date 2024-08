Maxim van Gils geeft nieuwe stand van zaken over relatie met Capiot na incident en ophefmakend interview in de Tour

Maxim van Gils en Amaury Capiot waren betrokken in één van de meer ophefmakende incidenten tijdens de Tour de France. Dat Van Gils Capiot door een manoeuvre ten val bracht, kon nog als race-incident beschouwd worden. Met zijn spraakmakend interview nadien maakte Van Gils weinig vrienden.

De puncher van Lotto Dstny is nu weer klaar om het koersen te hervatten in de Clasica San Sebastian. Het Laatste Nieuws polste bij hem of hij Amaury Capiot nog gehoord heeft na de Tour de France. "Ik wil het er niet meer over hebben", was zijn eerste reactie. Zo blijft dat verhaal natuurlijk wel aanslepen en zijn eigen leven leiden.

Van Gils verklapt bij de tweede poging van de interviewer dan wel dat er nog contact geweest is tussen beiden. "Amaury en ik hebben elkaar nog wel berichtjes gestuurd via WhatsApp. Ik denk dat Amaury en ik weer oké zijn." Dat is te hopen, want mensen komen elkaar natuurlijk geregeld tegen. In de wielerwereld al helemaal.

Hoofdstuk afgesloten voor Van Gils

"Ik hoop dat hij goed herstelt van de blessure en we binnenkort weer samen kunnen koersen en elkaar vriendelijk goeiedag zeggen, dat geldt toch langs mijn kant. Voor mij is de case closed." Heeft de reputatie van Van Gils schade geleden? "Ik hoop van niet, want ik ben eigenlijk een superlieve jongen", lacht de 24-jarige revelatie.

Hij noemt zichzelf de ideale schoonzoon, maar op het criterium van de Japan Cup was er ook al eens een incident waarbij hij een Griekse collega een klap gaf. "Ik besef dat het geen derde keer mag gebeuren. Als iemand te snel rijdt met de auto, betaalt hij een boete en is de kous nadien af. Ik hoop dat dit ook voor mij geldt."

Van Gils heeft les geleerd

Van Gils onderstreept dat hij zijn les geleerd heeft. "Ik heb een boete gekregen, die boete aanvaard en betaald, er uit geleerd en ik zal het niet meer doen."