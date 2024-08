Na pech plots opsteker, kopman Visma-Lease a Bike geeft met steun van Uijtdebroeks visitekaartje af: "Niet verwacht"

Na de pech komt plots toch de opsteker. Bij Visma-Lease a Bike heeft Cian Uijtdebroeks deze week ook zijn steentje bijgedragen, maar het is vooral Vuelta-kopman Sepp Kuss die zich op de borst kan kloppen.

"Deze overwinning betekent heel veel voor me", zegt Kuss na het winnen van de Ronde van Burgos. "Ik heb veel tegenslagen gehad het afgelopen jaar. Afgelopen woensdag was voor mij al een hele mooie dag met de ritwinst. Dat ik nu ook het eindklassement weet te winnen van een meerdaagse rittenkoers, doet me heel veel deugd."

Het was voor de Amerikaan inderdaad een pechjaar, net zoals dat grotendeels voor de hele ploeg is. Een coronabesmetting hield hem uit de Tour. "Ik had niet verwacht dat ik dit al zou kunnen doenHet was fijn dat ik hier met een groot deel van de selectie voor La Vuelta kon rijden." Kuss verdedigt straks zijn titel in de Vuelta.

Visma-Lease a Bike verrast

Daar kan hij nu toch al met een heel ander gevoel naar toetrekken, na zijn overwinning in Burgos. "Dat het meteen zo goed ging, had niemand binnen de ploeg zien aankomen. De overwinning in het eindklassement geeft veel vertrouwen, en ik kijk uit naar de komende wedstrijden." Hetzelfde geldt ongetwijfeld voor zijn ploeg.

"Het belangrijkste doel was om ritme op te doen richting La Vuelta. Dat we ook nog één etappe winnen en het eindklassement op onze naam schrijven, is fantastisch. Voor Sepp was het een zware periode. Het is mooi om te zien dat hij, ondanks twee valpartijen, zich zo heeft kunnen laten zien de afgelopen week", reageert Marc Reef.

Ook kansen voor Van Aert

Visma-Lease a Bike heeft wel al te kennen gegeven dat het niet elke dag op kop zal rijden in de Vuelta, ook al zal Kuss daar wel tot de kanshebbers gerekend worden. Dat zet de deur open voor Wout van Aert om voor ritzeges te gaan.