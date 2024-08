Outsider op het WK? Van Gils onthult hoe hij Van Aert en Evenepoel aan regenboogtrui kan helpen

Maxim Van Gils (24) is aan een uitstekend seizoen bezig, met uitstekende resultaten in eendagskoersen. Op het WK in Zürich zou Van Gils er bij kunnen zijn.

In de elf eendagskoersen die Maxim Van Gils reed eindigde hij maar liefst negen keer in de top vijf. Logisch dan ook dat Van Gils enkel maar eendagskoersen zal rijden. Met vandaag de Clasica San Sebastian.

Zondag rijdt Van Gils het Circuito de Getxo, donderdag de Tour of Leuven. Nadien komt hij ook nog aan de start in de Druivenkoers in Overijse, de Bretagne Classic, de GP Wallonie en dan de Italiaanse herfstklassiekers.

Van Gils mee naar het WK in Zürich?

Voor die Italiaanse klassiekers komt Van Gils wellicht ook aan de start van het WK in Zürich (29 september). "Ik heb er met Sven over gesproken in mei. Een duidelijk gesprek, maar nadien heb ik hem niet meer gehoord", zegt Van Gils bij HLN.

Op het heuvelachtige parcours in Zwitserland kan Van Gils zijn rol in dienst spelen om zijn steentje bij te dragen aan een wereldtitel. "Als ik op het WK even goed ben als in het voorjaar, moet ik in staat kunnen zijn om de finale te rijden."

"Misschien moet ik proberen meespringen in de pre-finale en zo de kopmannen Remco en Wout in een zetel zetten...", zegt Van Gils over zijn rol op het WK. Het zou voor Van Gils zijn eerste grote kampioenschap bij de profs zijn.