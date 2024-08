Wout van Aert doet confronterende vaststelling en blijft eerlijk over incident met Philipsen: "Ik kreeg daar schrik, jongen"

Wout van Aert heeft een aantal vaststellingen gedaan die beste wel confronterend en ook heel eerlijk waren. Dat doet hij in 'A True Renaissance - Inside The Beehive', de Tour-docu van Visma-Lease a Bike.

U kon al lezen hoe zoontje Georges na de vijfde Tourrit zei dat 'papa Wout te moe was om te winnen'. Van Aert voelde zich die etappe niet te best en haalde dat ook aan op de massagetafel. "Ik had echt zo'n spierpijn. Ik vreesde dat ik al blij moest zijn dat ik geen koorts had. Het was ook aan het regenen." Het zinde hem allemaal niet.

In de sprint leek hij ook in te houden. Niet onbelangrijk, gezien de voorgeschiedenis. Na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Van Aert leren om zich weer helemaal te durven smijten in massasprints en moest hij dus mentaal iets overwinnen. Dat was dan misschien een langer proces dan ze eerst bij zijn ploeg dachten.

Angst slaat toe bij Van Aert

"Ik zat rond zesde-zevende positie. Dan zaten ze te wringen en te duwen. Ik kreeg daar schrik, jongen", bekent Van Aert. Dat was toch even een mentaal tikje dat hij even moest verwerken. Die ervaring deelt Van Aert op dat moment heel openlijk met zijn masseur. "Ik speel wel snel mijn vertrouwen kwijt. Dat vind ik wel frustrerend."

Een dag later won Van Aert ook niet, maar wees heel Visma-Lease a Bike in de richting van Jasper Philipsen. Bij de ploeg van Van Aert vonden ze dat de sprinter van Alpecin-Deceuninck zijn landgenoot meenam naar de hekken. Van Aert was net met heel wat snelheid onderweg en er werd gespeculeerd of hij zonder dat incident zou winnen.

Van Aert denkt niet dat hij Tourrit 6 kon winnen

"Ik had niet gewonnen, denk ik", reageert een eerlijke Van Aert na het bekijken van de beelden. "Als je uw benen moet stilhouden, weet je het nooit. Ik zat wel nog dichter dan ik op dat moment het gevoel had."