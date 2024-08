Mathieu van der Poel kijkt al verder en komt verrassend uit de hoek: "Een perfecte dag hiervoor"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel richt de blik alweer vooruit. Dat vermoeden we toch nadat een verrassend beeld van hem opduikt op sociale media.

De teleurstelling van de wegrit op de Spelen lijkt hij achter zich te hebben gelaten. Uit de socials van vriendin Roxanne Bertels blijkt dat zij en Mathieu genieten van een fiets van Raymond Poulidor die bij Van der Poel aan de muur hangt. Op zijn eigen Instagrampagina is te zien dat hij ook zelf een bijzondere fiets van stal heeft gehaald.

Mathieu van der Poel is zaterdag gaan fietsen op zijn gravelfiets. "Een perfecte dag om dit te doen met een fiets van Canyon", schrijft Van der Poel bij een foto van zichzelf terwijl hij tussen de velden over onverharde wegen schuurt. Het waren inderdaad ideale weersomstandigheden, maar het blijft een opvallend intermezzo.

Van der Poel tussen twee kampioenschappen

Van der Poel zit immers tussen twee grote wielerafspraken op de weg, met de Olympische Spelen die voor hem net achter de rug zijn en het WK in Zürich waar hij zich nu op zal voorbereiden. Of zou het een teken kunnen zijn dat hij ook met het WK gravel in het achterhoofd zit? Dat gaat op 6 oktober door tussen Halle en Leuven.

Een Wout van Aert heeft bijvoorbeeld al toegezegd voor dit kampioenschap in België. Van Van der Poel is nog niet geweten of hij meedoet aan het WK gravel. Aangezien hij zich toch al eens waagt aan een ritje op de gravelfiets, zou het kunnen van wel. Alleen Van der Poel zelf kan hierover natuurlijk uitsluitsel bieden.

Van der Poel rijdt criterium

De Nederlander kruipt vandaag weer op de wegfiets voor de Profronde van Etten-Leur, het enige criterium dat hij dit jaar rijdt in zijn thuisland. Op zijn Instagram Stories heeft hij ook nog het promofilmpje gemaakt voor de Zwift Academy. De winnaar van de editie van 2024 kan weer rekenen op een plekje bij Alpecin-Deceuninck.