Sarah De Bie geniet na van periode in Parijs met Georges en Jerome: gezin Wout van Aert krijgt prachtige commentaren

Wout van Aert kon in Parijs opnieuw rekenen op de ondersteuning van vrouw Sarah De Bie en hun kinderen. Zowel Georges als Jerome waren erbij.

Bij Wout van Aert weten we dat zijn gezin regelmatig in de buurt is van de wedstrijden waar hij aan deelneemt. Zeker als de timing op de kalender en de locatie het min of meer toelaat. Op de Olympische Spelen in Parijs mocht het voltallige gezin Van Aert dan ook zeker niet ontbreken. Sarah reisde met Georges en Jerome naar Frankrijk.

Met een resem foto's laat Sarah zien hoe het hen daar vergaan is. Er is bijvoorbeeld een foto bij van Sarah, Georges en Jerome aan de Eiffeltoren, met Jerome op de arm van Sarah. Ook beelden van binnen en buiten het hotel en de Arc de Triomphe mogen natuurlijk niet ontbreken. Het is duidelijk vaak dolle pret geweest.

Vrouw van Lampaert reageert

Op de dag van de koers hoorde ook het zwaaien met een Belgische vlag erbij. Sarah De Bie krijgt alvast veel lof voor haar fotocompilatie. Bij de mensen die reageren zitten ook enkele bekenden. "Zo schoon", schrijft Astrid Demeulemeester, de echtgenote van Yves Lampaert. Een woord dat ook gebruikt wordt door actrice Dorien Reynaert.

VTM-sportanker Lies Vandenberghe maakt met een emoji dan weer duidelijk dat de foto's op haar goedkeuring kunnen rekenen. Velen die dat voorbeeld gevolgd hebben. Een andere Instagramgebruiker is ook enthousiast over de beelden: "Heerlijk!" Natasha Paeye houdt het op: "Mooie foto's." Ongetwijfeld zijn het leuke herinneringen.

Brons voor Wout van Aert

De beste herinnering van allemaal zal natuurlijk de bronzen medaille zijn die Wout van Aert veroverde in het tijdrijden. Het gezin Van Aert is niet enkel een succesje rijker, maar heeft ook weer aan populariteit gewonnen.