🎥 Vingegaard kent hem nu ook: Thibau Nys heer en meester in eerste etappe Ronde van Polen

Thibau Nys heeft meteen een dubbelslag geslagen in de Ronde van Polen. De jonge Belg van Lidl-Trek was de beste in de steile laatste kilometers.

Na het Belgisch kampioenschap op de weg kreeg Thibau Nys te kampen met wat knieproblemen. Hij moest daardoor eind juli de Ronde van Wallonië missen, maar nu is Nys opnieuw fit om te koersen. In de Ronde van Polen kreeg Nys meteen een aankomst waar hij dit seizoen al zo vaak heeft toegeslagen. De laatste twee kilometer liepen zo'n acht procent gemiddeld omhoog, perfect op maat van Nys. Nys sprint dominant naar de zege in Polen Christen (UAE Team Emirates) viel in de laatste twee kilometer een vijftal keer aan, maar raakte niet af van Kelderman (Visma-Lease a Bike). De Nederlander probeerde zelf nog, maar hij had geen verhaal tegen de sprint van Thibau Nys. Vingegaard werd vierde. Voor Nys is het al zijn zevende overwinning van het seizoen, na onder meer ritzeges in Romandië, Hongarije, Noorwegen en Zwitserland. Uiteraard is Nys ook de eerste leider, Vingegaard staat vierde op 16 seconden. Dinsdag staat er een tijdrit van 15,4 kilometer op het programma in Polen, die lichtjes bergop loopt. Een tijdrit is niet de beste kwaliteit van Nys, maar hij heeft zijn ritzege wel alweer binnen. Een FENOMENALE Thibau Nys 🖤💛❤️



De Belg rolt iedereen op en wint de openingsetappe in de Ronde van Polen 🌟💪#pickxsports #cycling #tourofpoland #nys #thibaunys #poland #tourdepologne pic.twitter.com/0jtmTNloYQ — Pickx Sports (@PickxSports) August 12, 2024 Results powered by FirstCycling.com