Primoz Roglic heeft de knoop eindelijk doorgehakt en maakt een opvallende keuze

Primoz Roglic heeft de knoop eindelijk doorgehakt. Na een periode van speculatie of hij het nu wel of niet zou doen, trekt Roglic effectief naar de Vuelta.

Het is ook weer een periode van pech geweest in de carrière van Primoz Roglic. Voor de zoveelste keer. Zijn valpartij in de Tour de France heeft wellicht een einde gemaakt aan zijn droom om ooit de Tour te winnen. Een bittere pil voor een man die in zijn carrière toch bijzonder veel verwezenlijkt heeft in het groterondewerk.

Wat dan vooral zwaar doorweegt: nog eens moeten terugkeren na een revalidatie. Dat moest dan nog eens zo snel mogelijk gebeuren als Roglic nog wat van zijn seizoen wilde maken. De enige manier waarop dat kon gebeuren, is als hij in de Vuelta nog eens voor een klassement kan gaan. Roglic gaat het er op wagen.

Veel twijfels over Roglic

Nochtans was het feit dat hij niet kon deelnemen aan de Clasica San Sebastian een veeg teken. De sportief manager van zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe liet onlangs ook nog eens verstaan dat Roglic zeker nog niet de oude is. Er waren dus wel veel twijfels of Roglic überhaupt wel de start van de Vuelta zou halen.

Maar het verlossende nieuws is een feit: Roglic gaat wel degelijk de Vuelta rijden. Zijn naam komt voor in de definitieve selectie van Red Bull-BORA-hansgrohe. De wedstrijd zal dan wel duidelijk maken hoe goed hij al is en of een klassement er in zit. Roglic kende in de Vuelta wel al geluk: hij won de grote ronde al drie keer.

Naast Roglic nog sterke klimmers

Hij zal het er natuurlijk ook niet op zijn eentje moeten stellen. De andere renners van zijn ploeg die aan de start komen zijn Roger Adria, Giovanni Aleotti, Nico Denz, Patrick Gamper, Florian Lipowitz, Daniel Felipe Martinez en Aleksandr Vlasov.