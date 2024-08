Remco Evenepoel verklapt iets over zijn dates met vrouwlief Oumi

Remco Evenepoel is al heel wat jaren samen met zijn Oumi. Al hun dates zijn uiteindelijk uitgemond in een huwelijk: in 2022 stapten ze in het huwelijksbootje.

Als 'Ket' uit de omgeving van Brussel heeft Remco Evenepoel heel wat tijd in onze hoofdstad gespendeerd aan de zijde van Oumi. Ook toen ze nog zijn vriendin was, inmiddels is ze zijn echtgenote. Het moet dan lukken dat hij al een paar keer gehuldigd is mogen worden op de Grote Markt van Brussel. Extra speciaal.

© photonews

Zeker gezien hun voorgeschiedenis en met wat die plek voor hen betekent. Evenepoel mocht het in het jaar van zijn huwelijk al eens ervaren, nadat hij de Vuelta en het WK op de weg had gewonnen. Voorbije zondag was het weer raak. Deze keer maakte Evenepoel deel uit van de huldiging van alle olympiërs van Team Belgium.

"Ik vertelde het 's ochtends nog aan Oumi", zei Remco Evenepoel zondag bij VTM Nieuws. "We hebben op de Grote Markt heel veel dates gehad. Dat is wel heel uniek. Om dan op dé plek van Brussel geëerd te worden, dat went nooit", kan Evenepoel het enorm appreciëren. Weer een hoogtepunt erbij, ook in hun leven als koppel.

Oumi en mama Evenepoel bij huldiging

Uiteraard was Oumi Rayane bij de huldiging aanwezig. Op het moment dat Remco en de andere atleten verschenen op het balkon van het stadhuis, stond zij hij hen beneden te bewonderen, samen met de moeder van Remco. Het was nochtans wel enorm warm. Oumi liet zich door de weersomstandigheden niet verrassen.

Met een waaier in de hand was ze klaar om de hitte te trotseren. Goed voorbereid, zoals Remco dat ook altijd is in de koers.