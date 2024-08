Thibau Nys geeft bij comeback na blessure klimmers Kelderman en Vingegaard lik op stuk en zijn reactie is veelzeggend

Thibau Nys mag nog eens als leider de champagne laten knallen. Ook Kelderman en Vingegaard kunnen daar niets aan doen.

Wow! Een ander woord is er niet voor om te beschrijven wat Thibau Nys klaarspeelde bij zijn terugkeer in het peloton in de Ronde van Polen. Hoe hij alles perfect onder controle hield bij die lastige aankomst in Karpacz: indrukwekkend. Het was zo lastig dat zelfs rasklimmers als Wilco Kelderman en Jonas Vingegaard meededen.

Ook zij moesten hun meerdere erkennen in ene Thibau Nys. Het kon niet anders dan dat die uitgelaten zou reageren in zijn flashinterview. "Dit is beter dan ik kon dromen. Dit maakt mijn seizoen af. In alle rittenkoersen waar ik aan de start zal zijn gekomen, heb ik minstens één etappe gewonnen", glundert Nys na zijn zege.

Nys kent comeback om van te dromen

"Om na anderhalve maand zonder koersen wegens een kleine knieblessure zo weer te kunnen beginnen, is als in een droom." Nu het allemaal is goedgekomen, kan Nys junior het wat nuanceren. Vader Sven was er midden juli toch even van aangedaan, omdat het niet helemaal duidelijk was wat er met die knie van Thibau scheelde.

Dat verhaal kan nu geklasseerd worden, want Thibau Nys staat er opnieuw helemaal. "Ik ben heel blij", trapt de ritwinnaar en leider in de Ronde van Polen nog een open deur in. Dat is het voordeel aan het winnen van de openingsetappe in een rittenkoers: dan krijg je er meteen de leiderstrui bovenop. In Polen is dat een gele trui.

Leider Nys aan de bak in tijdrit

Het zal wel een moeilijke zaak worden om die leiderstrui te verdedigen. Vandaag staat immers een individuele tijdrit op het programma in de Ronde van Polen en dat is natuurlijk een unieke gelegenheid voor anderen om een verschil te maken.