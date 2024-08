Belgian Cycling bedient Belgische wierfans op hun wenken met actie waar ook Evenepoel en Van Aert aan meededen

Voor Belgian Cycling zijn de Olympische Spelen uitgedraaid op één groot succes. Met de medailles van Remco Evenepoel (2 gouden stuks), Wout van Aert, Lotte Kopecky en Fabio Van den Bossche zorgde de wielersport voor maar liefst de helft van alle Belgische medailles op de Spelen. Een aandeel om erg fier op te zijn.

Dat succes is er ook mede dankzij de supporters gekomen, want heel wat Belgen zakten natuurlijk af naar Parijs. Zeker op de dag van de olympische wegrit was dat goed merkbaar. De zone rond de beklimming Montmartre werd ingepalmd met heel wat Belgische vlaggen en aanmoedigingen van de renners voor Team Belgium.

Belgian Cycling wil die fans nu iets teruggeven. De Belgische wielerfederatie geeft twee olympische wedstrijdshirts weg. Deze shirts zijn gehandtekend door alle Belgische renners en rensters die actief waren op de Olympische Spelen. Daar horen natuurlijk ook de immer populaire Remco Evenepoel en Wout van Aert bij.

🚨GIVEAWAY ALERT!🚨



We are giving away 2️⃣ Olympic Cycling jerseys, signed by ALL Belgian riders at the Olympic Games including medal winners Remco Evenepoel, Wout van Aert, Lotte Kopecky and Fabio van den Bossche! 🤩



There are 2 ways to win this unique shirt 👇 pic.twitter.com/pjF97K0IAl