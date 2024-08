Evenepoel wil niet weten van gemiste kans en heeft al plannen om te doen als hij alles heeft afgevinkt in het wielrennen

De medailleoogst van Remco Evenepoel is niet mis, met tweemaal goud. Is het geen gemiste kans om niet met drie medailles naar huis te gaan?

U zal zich afvragen: hoe? Remco deed toch maar mee in twee disciplines? Dat klopt, maar in zijn interview met The Athletic (sportredactie van The New York Times) wordt een ander scenario opgeworpen. Zo gaat het over de kwaliteit van het water van de Seine, waardoor de triatlon in Parijs bij de mannen uitgesteld moest worden.

Op een gegeven moment lag zelfs op tafel om het zwemmen te schrappen en er een duatlon van te maken. Had Evenepoel zich dan niet moeten inschrijven? Hij kan natuurlijk fietsen als de beste en blonk tijdens zijn jonge dagen als voetballer bij fysieke testen ook uit in het lopen. Dat was zijn kans op een derde medaille geweest.

Evenepoel lacht met triatlon als huidige optie

"Dat zou heel speciaal zijn geweest", lacht Evenepoel. "Ik weet niet of het toegelaten is om mee te doen als profwielrenner." Voor zijn lichaam misschien best dat hij er zich niet aan waagde. "Het zou iets speciaal zijn om drie medailles te pakken, maar het zou me geen deugd gedaan hebben met het oog op de wielerwedstrijd op de weg."

Het is een minder gek idee dan het lijkt. Want wat blijkt? Evenepoel heeft wel degelijk bepaalde ambities als triatleet. "Op een dag, als ik alles in het wielrennen heb afgevinkt wat in mijn hoofd zit, ga ik meedoen aan Ironmans of triatlons. Ik denk dat je leeftijd minder belangrijk is in de Ironman, want het is niet zo explosief."

Evenepoel wil na wielercarrière niet verdikken

Bovendien kan de Ironman nog goed zijn voor iets anders. "Daar aan meedoen zou me ervan weerhouden om te verdikken."