OFFICIEEL: Alpecin-Deceuninck bevestigt opvallend nieuws rond Mathieu van der Poel

Van der Poel had er zich nooit definitief uitgesproken over een Vuelta-deelname en hield zo de deur reeds op een kier. Deze ochtend meldde Wielerflits al dat Van der Poel dan toch niet zou meedoen aan de Vuelta. Er zou gekozen zijn voor een ander traject richting WK. Communicatie vanuit de ploeg maakt nu ook duidelijk dat dit klopt.

Alpecin-Deceuninck heeft inmiddels zijn officiële Vueltaselectie bekendgemaakt en doet dat met een woordje Spaans. In de selectie geen spoor van Mathieu van der Poel, die dus via andere wedstrijden de opbouw richting het WK zal verzorgen. Ondertussen kijken ze bij zijn ploeg uit naar de Vueltastart in het Portugese Lissabon.

Er wordt ook nog eens verwezen naar het feit dat Kaden Groves vorig jaar de groene trui veroverde. De Australiër is ook in 2024 de kopman van Alpecin-Deceuninck in de Vuelta. Met hem gaat de Belgische formatie voor ritzeges. Als alles goed verloopt zit er misschien ook wel weer een nieuwe puntentrui in voor Groves.

Bienvenido de @lavuelta 🇪🇸! The third and final Grand Tour of 2024 is upon us, starting in the vibrant city of 🇵🇹 Lisbon. With @kaden_groves , last year’s green jersey winner, leading our Alpecin-Deceuninck squad, our mission is clear: win races and chase greatness once again! 💥… pic.twitter.com/ti08H0refo